Ко Дню Победы во Владимирской области выпустят сборник архивных документов

8 Май 2020 2020-05-08T10:13:16+03:00

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Книга состоит из трёх глав и содержит 473 документа периода с 22 июня 1941 года по декабрь 1945 года.

В первую главу вошли материалы с первого дня Великой Отечественной войны по 18 ноября 1942 года. Это документы, наиболее полно характеризующие первый этап мобилизации и запись добровольцев в Красную Армию, создание отрядов народного ополчения, строительство оборонительных рубежей и так далее. Во вторую главу включены документы с 19 ноября 1942 года до конца 1943 года. Этот период характеризуется завершением перестройки на военный лад, стабилизацией положения в промышленности, приспособлением к реалиям жизни и работы в сложившихся условиях. В третьей главе показана жизнь региона в 1944 - 1945 годах.

В качестве иллюстраций использованы фотографии из фондов архива и музеев Владимирской области, таких как Александровский художественно-краеведческий музей, Гороховецкий историко-архитектурный, Вязниковский и Муромский историко-художественные музеи, Камешковский районный историко-краеведческий музей.

Тираж сборника - 500 экземпляров. Книга будет доступна широкому кругу читателей в областных и муниципальных библиотеках.

ИСТОЧНИК KP.RU