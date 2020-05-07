В Коврове оштрафовали мужчину, искавшего в магазинах хороший хлеб

7 Май 2020 2020-05-07T17:52:47+03:00

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Горожанина задержали, когда он ехал на своем автомобиле по улице Брюсова. Как объяснил сам мужчина, он «посещал различные магазины города в поисках лучшего хлеба». По решению суда ему придется заплатить за эти визиты несколько тысяч. По шесть тысяч рублей заплатят и два товарища, решивших выехать на своей «Газели» за пределы Коврова, чтобы набрать песка. Их остановили на улице Лесной и оформили протокол. Еще трое местных жителей, каждый из которых шел навестить друзей, заплатят штрафы. Для двух из них визиты закончатся штрафами по пять тысяч рублей, для одного – четырьмя тысячами. С него решили взять меньше, поскольку он воспитывает двух детей.

ИСТОЧНИК KP.RU