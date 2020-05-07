Житель Юрьев-Польского продал наркотик приятелю
И сел на пять лет, не признав вины
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Сорокаоднолетний местный житель ночью в середине октября прошлого года в своей машине в родном городе пообщался с приятелем. И продал ему синтетический наркотик в шприце. Однако ни во время следствия, ни в суде он вину не признал, а от дачи показаний отказался. Мужчина заявил, что считает свою вину недоказанной. Но суд решил иначе. И за незаконную торговлю наркотиками он отправится на пять лет в колонию строгого режима. Впрочем, приговор не вступил в законную силу и у осужденного есть возможность обжаловать его.
ИСТОЧНИК KP.RU