Житель Юрьев-Польского продал наркотик приятелю

7 Май 2020 2020-05-07T17:45:27+03:00

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Сорокаоднолетний местный житель ночью в середине октября прошлого года в своей машине в родном городе пообщался с приятелем. И продал ему синтетический наркотик в шприце. Однако ни во время следствия, ни в суде он вину не признал, а от дачи показаний отказался. Мужчина заявил, что считает свою вину недоказанной. Но суд решил иначе. И за незаконную торговлю наркотиками он отправится на пять лет в колонию строгого режима. Впрочем, приговор не вступил в законную силу и у осужденного есть возможность обжаловать его.

ИСТОЧНИК KP.RU