Безработный житель Мурома воровал консервы, колеса и садовый инвентарь из подвалов домов
46-летний житель Мурома подозревается в серии краж.
- С начала февраля до начала апреля было совершено пять краж из подвальных помещений, расположенных в одном из жилых домов города, и из хозяйственной постройки в садоводческом товариществе, - рассказали в областном УМВД.
Злоумышленник, взламывая замки, проникал в постройки, откуда похитил консервированные продукты питания, велосипед, колеса от велосипеда и садовые инструменты. Общая сумма материального ущерба, причиненная собственникам, составила около 9 тысяч рублей.
Полицейские задержали мужчину. Задержанный во всем сознался. Похищенное имущество он успел продать.
Расследование уголовных дел продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU