Безработный житель Мурома воровал консервы, колеса и садовый инвентарь из подвалов домов

7 Май 2020 2020-05-07T16:56:38+03:00

За три месяца он совершил пять краж

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46-летний житель Мурома подозревается в серии краж.

- С начала февраля до начала апреля было совершено пять краж из подвальных помещений, расположенных в одном из жилых домов города, и из хозяйственной постройки в садоводческом товариществе, - рассказали в областном УМВД.

Злоумышленник, взламывая замки, проникал в постройки, откуда похитил консервированные продукты питания, велосипед, колеса от велосипеда и садовые инструменты. Общая сумма материального ущерба, причиненная собственникам, составила около 9 тысяч рублей.

Полицейские задержали мужчину. Задержанный во всем сознался. Похищенное имущество он успел продать.

Расследование уголовных дел продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU