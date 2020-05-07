2020-05-07T15:59:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Владимирцы хуже всех в области соблюдают режим самоизоляции

В полдень 7 мая "Индекс самоизоляции" упал до исторического минимума
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Владимирцы дружно и почти полностью перестали соблюдать режим самоизоляции. Во всяком случае, так следует из данных сервиса "Индекс самоизоляции", предоставляемых Яндекс.Картами. Этот индекс Яндекс рассчитывает по местонахождению мобильных телефонов, на которых установлены сервисы компании, так что это "оценка снизу" - минимально возможный параметр. На самом деле людей на улице еще больше, чем показывает "Индекс самоизоляции", потому что не все носят с собой телефоны и не у каждого есть смартфон - у многих пенсионеров кнопочные "звонилки".

По данным на полдень 7 мая, индекс самоизоляции во Владимире составил 1,5 балла. Это самый низкий показатель за все время эпидемии. Сервис устроен так, что чем меньше значение - тем хуже. До 2 баллов - людей на улице очень много, 2-4 балла - среднее количество, выше 4 баллов - на улице почти никого. Получается, что в полдень 7 мая во Владимире гуляли практически толпы народу. Как будто и нет никакой самоизоляции.

Владимирцы, кстати, самые большие нарушители - в областном центре с соблюдением режима самоизоляции дела обстоят хуже всех. Чуть лучше - 2,1 балла - в Александрове, 2,2 балла - в Муроме, 2,3 в Коврове, 2,4 балла - в Гусь-Хрустальном. Все эти показатели тоже очень низкие. А потом удивляемся, откуда у нас по 60-70 новых заражений коронавирусом в сутки.

Оставайтесь дома!

ИСТОЧНИК KP.RU

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