Во Владимирской области на 9-11 мая вводится особый противопожарный режим
Разводить костры в лесах и на дачах запрещено
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С 9 по 11 мая во Владимирской области устанавливается особый противопожарный режим. Постановление подписал Губернатор Владимир Сипягин.
Во время особого противопожарного режима запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ на территории муниципальных образований, в том числе на дачах.
Также на время особого противопожарного режима запрещено ходить в леса.
ИСТОЧНИК KP.RU