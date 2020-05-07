Во Владимирской области на 9-11 мая вводится особый противопожарный режим

7 Май 2020 2020-05-07T14:19:55+03:00

Разводить костры в лесах и на дачах запрещено

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С 9 по 11 мая во Владимирской области устанавливается особый противопожарный режим. Постановление подписал Губернатор Владимир Сипягин.

Во время особого противопожарного режима запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ на территории муниципальных образований, в том числе на дачах.

Также на время особого противопожарного режима запрещено ходить в леса.

ИСТОЧНИК KP.RU