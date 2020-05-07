В частном детском саду в Александрове детей кормили некачественным сливочным маслом
В конце первого квартала сотрудники областного управления Россельхознадзора отобрали на проверку пробы масла в частном садике города Александров.
Проверяли сладко-сливочное несоленое масло «Традиционное», м.д.ж. 82,5% (производитель: ООО «Магнолия», Московская обл.).
В молочной продукции выявили фальсификацию растительными жирами по составу стеринов. Также в масле обнаружили нарушения по соотношению метиловых эфиров жирных кислот, а это говорит о фальсификации жирно-кислотного состава продукта.
Результаты исследований направили в управления по Москве, Московской и Тульской областям. В конце апреля стало известно, что ООО «Магнолия» подало документы на отзыв декларации, ее действие прекращено.
ИСТОЧНИК KP.RU