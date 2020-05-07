В частном детском саду в Александрове детей кормили некачественным сливочным маслом

7 Май 2020 2020-05-07T13:46:13+03:00

Это масло больше не появится на столах и прилавков магазинов

Изменить размер текста: A A

В конце первого квартала сотрудники областного управления Россельхознадзора отобрали на проверку пробы масла в частном садике города Александров.

Проверяли сладко-сливочное несоленое масло «Традиционное», м.д.ж. 82,5% (производитель: ООО «Магнолия», Московская обл.).

В молочной продукции выявили фальсификацию растительными жирами по составу стеринов. Также в масле обнаружили нарушения по соотношению метиловых эфиров жирных кислот, а это говорит о фальсификации жирно-кислотного состава продукта.

Результаты исследований направили в управления по Москве, Московской и Тульской областям. В конце апреля стало известно, что ООО «Магнолия» подало документы на отзыв декларации, ее действие прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU