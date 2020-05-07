2020-05-07T13:08:13+03:00
Происшествия

В Селивановском районе незаконно вырубили сосен на 400 тысяч рублей

Виновника пока не нашли
Ирина Мальцева
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Как показала проверка Владимирской природоохранной прокуратуры, в Малышевском участковом лесничестве незаконно вырубили двадцать две, общим объемом 27,19 кубическим метров. Ущерб, причиненный Селивановскому лесничеству, составил около 400 тысяч рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Ход расследования и его результаты находятся на контроле Владимирского природоохранного прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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