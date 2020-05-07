2020-05-07T13:04:01+03:00
Общество

Во Владимирской области появились первые окна Победы

Семья из Карабаново превратила в мемориал к 75-летию Великой Победы окно собственной квартиры
Виктория СУХОВА
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фото предоставлено пресс-службой областной администрациифото предоставлено пресс-службой областной администрации
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Семья Сухаревых-Фоминых присоединились к Всероссийской акции «Окна Победы». С 1 мая по всей стране люди декорируют окна квартир и домов символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звёздами, фотографиями военных лет, портретами ветеранов.

Ученик школы №9 города Карабаново Павел Фомин при помощи родителей украсил самое заметное с улицы окно своей квартиры в память о своих прадедах – участниках Великой Отечественной и о прабабушке и бабушке – труженицах тыла.

Прадедушка Павла Григорий Сичков в самом начале войны был командиром пулемётной роты на Южном фронте. После второго тяжёлого ранения в декабре 1943 года был уволен в запас и до конца своих дней проработал в военкомате. Павел Решетняк в годы войны служил в должности техника-наблюдателя ГМО оперативного отдела 62-й армии, участвовал в обороне Сталинграда. Прадедушка по папиной линии Николай Сухарев попал на фронт в декабре 1941 года, служил разведчиком, награждён орденом «Красной звезды» и медалью «За отвагу». А бабушка и прабабушка Павла трудились в тылу. Валентина Фомина в 13 лет начала работать на текстильном комбинате им. III Интернационала, а прабабушка Надежда Сичкова обрабатывала землю.

Специально для акции юные дизайнеры создали макеты силуэтов известных памятников, посвящённых Великой Отечественной войне. Среди них – «Родина-мать» на Мамаевом кургане, мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» («Алёша»), «Премиловская высота» в Яхроме, «Тыл – фронту» в Магнитогорске, памятник маршалу Г.К. Жукову, «Ржевский мемориал» и многие другие. Макеты можно вырезать и разместить в окнах домов.

Также среди предложенных силуэтов есть фигурки «Журавль» и «Журавлиный клин». В память об участниках Великой Отечественной войны предлагается разместить на окнах столько журавлей, сколько членов семьи принимало в ней участие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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