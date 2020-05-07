2020-05-07T12:59:17+03:00
Происшествия

В Кольчугинском магазине нашли контрафактные алкоголь и сигареты

Там хранилось более двенадцати тысяч пачек сигарет и более тысячи бутылок подозрительного спиртного
Ирина Мальцева
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В апреле прошлого года в магазине у местного предпринимателя в Кольчугино изъяли крупную партию контрафактного алкоголя и табачной продукции. Как выяснилось, он незаконно приобрел у неизвестного немаркированные табачные изделия иностранного производства в количестве более двенадцати тысяч пачек сигарет различных наименований общей стоимостью более 400 тысяч рублей. Также он купил 1219 бутылок с этикетками различного наименования общей стоимостью около 226 тысяч рублей и 400 полулитровых бутылок спиртосодержащей продукции объемом с этикетками «Родники Сибири», оклеенных заведомо для него поддельными федеральными специальными марками. Все подделки он планировал продавать в магазине и дал соответствующую команду продавцам. Контрафактные алкоголь и сигареты изъяли из оборота, а в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело. Свою вину он признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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