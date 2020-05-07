2020-05-07T12:49:40+03:00
Происшествия

У жителя Юрьев-Польского дома нашли наркотики и боеприпасы

Ему предъявлено обвинение сразу по четырем статьям
Ирина Мальцева
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Как стало известно оперативникам, у пятидесятитрехлетнего местного жителя дома хранятся наркотики. И действительно, дома у него нашли коробку с высушенными листьями, похожими на коноплю. Позднее экспертиза подтвердила, что в коробке марихуана – более 1300 грамм. Также в квартире у подозреваемого нашли четыре банки и коробку с порохом, а также двенадцать патронов калибра 7,62 мм. Полицейским мужчина пояснил, что коноплю обнаружил в поле и высушил для себя, а порох принадлежал еще его отцу. Выяснилось, что горожанин еще продал наркотики своему приятелю. Сейчас его обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере, сбыт наркотических средств, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ, незаконное приобретение и хранение боеприпасов к огнестрельному оружию. Как рассказали в областном УМВД, сейчас дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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