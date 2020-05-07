2020-05-07T12:44:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области: больше всего умерших в Коврове, заболевших - в Петушках

Владимирская область на 16 месте в России по числу новых заражений
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Среди регионов России Владимирская область занимает 16-е место по количеству новых случаев заражения коронавирусом (78 новых случаев) и 19-е по общему количеству подтвержденных положительных анализов (1079 по данным на 7 мая). Если убрать из статистики Москву и Московскую область, которые лидируют и стоят особняков, то получается соответственно 14-е и 17-е место. При том, что по населению Владимирская область лишь на 34-м месте в России.

Самая сложная ситуация по заболеваемости - в Петушках, 57 новых случаев за сутки и 265 заражений в сумме. На втором месте Владимир - 12 новых случаев на 7 мая, общая заболеваемость - 175 человек.

А вот по смертности картина другая. Всего с начала эпидемии официально подтверждена смерть от коронавируса у 12 человек (реально случаев, возможно, больше, просто гистологический анализ для подтверждения делается несколько дней). Из 12 умерших - 4 в Коврове, по 3 – в Гусь-Хрустальном и Петушках, по 1 – в Александрове и Муроме. Выздоровели пока 43 человека.

С начала эпидемии в регионе проведено 28913 тестов на коронавирус. В сутки проводится около 800 новых анализов.

Кроме коронавируса, во Владимирской области зафиксировано за сутки 273 обращения с тяжелыми формами ОРВИ и 32 - с признаками внебольничной пневмонии. В больницах находится 48 пациентов с ОРВИ и 582 – с пневмонией. У части из них - подозрение на коронавирус, делаются анализы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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