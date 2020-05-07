Пожилую ковровчанку гастролеры обманули на двести тысяч рублей

7 Май 2020 2020-05-07T12:41:36+03:00

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В начале сентября прошлого года к восьмидесятитрехлетней местной жительнице подошла незнакомка, сообщившая, что на нее наложена порча. В это время к ним приблизилась еще одна прохожая, которая стала горячо благодарить подошедшую женщину за то, что та спасла ее мать. Пожилая ковровчанка поверила, что ей помогут, и согласилась для снятия порчи отдать не только 26 тысяч рублей, хранившиеся дома, но и снять со счета 195 тысяч рублей. Когда пенсионерка снимала крупную сумму, сотрудница банка поинтересовалась, зачем ей такие деньги. Но пожилая женщина не призналась, заверив, что хочет дать их родственнику на покупку машины. Пачки с купюрами незнакомка ловко подменила заранее приготовленными рекламными буклетами, а потом скрылась с чужими сбережениями. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сорокадвухлетнюю злоумышленницу, проживающую в Ростове-на-Дону, задержали в Ярославской области. Она обвиняется в мошенничестве, дело в отношении нее направлено в суд. Сейчас в полиции проверяют, не причастна ли она к другим похожим преступлениям. А деньги пенсионерке вернули в ходе следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU