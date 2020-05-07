2020-05-07T12:28:46+03:00
Звезды

В Центре ИЗО откроется виртуальная выставка

В выставке принимают участие более 100 произведений 67 художников из городов-побратимов Эрлангена и Владимира
Виктория СУХОВА
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Международный проект «Победа над войной. Память. Эрланген - Владимир. Германия - Россия» - это масштабная художественная выставка, главную мысль которой можно выразить словами: «…никто не забыт и ничто не забыто…»

Вторая мировая война и Великая Отечественная война, как решающая ее часть, были сильнейшим потрясением для народов Европы, а последствия этих событий сказались на жизни многих поколений людей.

Война никого не оставила равнодушным. Особенно «чувствительным» к военным событиям оказалось искусство. Произведения художников разных стран, посвященные военному времени уже много десятилетий живым, эмоциональным языком рассказывают о том, что в войне нет победителей и побежденных. К осмыслению трагедии войны художники обращаются и в наши дни.

В выставке принимают участие более 100 произведений 67 художников из городов-побратимов Эрлангена и Владимира. Среди них живописцы, графики, скульпторы, мастера прикладного искусства. Среди авторов известные художники и творческая молодежь.

В связи с пандемией проект-выставка будет экспонироваться в онлайн-режиме. Посмотреть ее можно на сайте Центра ИЗО и в группе ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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