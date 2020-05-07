2020-05-07T10:33:55+03:00
Общество

В Кольчугино торговали испорченными продуктами

Нарушения выявила прокурорская проверка
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кольчугинская межрайонная прокуратура проверила два магазина, принадлежавших местным предпринимателям, торговую фирму. Как оказалось, в торговых точках было немало нарушений: отсутствовали кассы и ценники на некоторые товары, некоторые продукты продавались с истекшим сроком годности. В отношении трех должностных лиц вынесены постановления о возбуждении трех об административных правонарушениях, в том числе за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и нарушение правил продажи отдельных видов товаров. Два виновника уже привлечены к административной ответственности, в отношении юридического лица постановление не рассмотрено. Кроме того, в адрес руководителей организаций торговли внесены представления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» предлагает новым корпоративным пользователям мобильной связи все тарифы «Вызов» за один рубль
ВТБ запускает новую кредитную
ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 млрд рублей
ВТБ совместно с Еврейским музеем и центром толерантности открывает онлайн-платформу к 75-летию со Дня Победы
Во Владимирской области на 9-11 мая вводится особый противопожарный режим
В частном детском саду в Александрове детей кормили некачественным сливочным маслом
В Селивановском районе незаконно вырубили сосен на 400 тысяч рублей
Во Владимирской области появились первые окна Победы
В Кольчугинском магазине нашли контрафактные алкоголь и сигареты
У жителя Юрьев-Польского дома нашли наркотики и боеприпасы
Коронавирус во Владимирской области: больше всего умерших в Коврове, заболевших - в Петушках
Пожилую ковровчанку гастролеры обманули на двести тысяч рублей
В Центре ИЗО откроется виртуальная выставка
Владимирский филиал «Т Плюс» поздравил тружеников тыла с 75-летием Победы
ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 млрд рублей
В Кольчугино торговали испорченными продуктами
На пожаре в Коврове погиб мужчина
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 7 мая 2020: 78 новых случаев
Владимирская область присоединилась к всероссийскому фотопроекту «75 правил жизни победителей»
Больше 11 тысяч поздравительных открыток от президента получат ветераны Владимирской области