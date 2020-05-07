В Кольчугино торговали испорченными продуктами

7 Май 2020 2020-05-07T10:33:55+03:00

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Кольчугинская межрайонная прокуратура проверила два магазина, принадлежавших местным предпринимателям, торговую фирму. Как оказалось, в торговых точках было немало нарушений: отсутствовали кассы и ценники на некоторые товары, некоторые продукты продавались с истекшим сроком годности. В отношении трех должностных лиц вынесены постановления о возбуждении трех об административных правонарушениях, в том числе за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и нарушение правил продажи отдельных видов товаров. Два виновника уже привлечены к административной ответственности, в отношении юридического лица постановление не рассмотрено. Кроме того, в адрес руководителей организаций торговли внесены представления.

ИСТОЧНИК KP.RU