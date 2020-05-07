2020-05-07T10:27:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 7 мая 2020: 78 новых случаев

Опять всплеск заражений в Петушинском районе
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 7 мая 2020 года, по данным Роспотребнадзора, составляет 1079 человек. И опять больше всего зараженных - в Петушинском районе. Складывается впечатление, что тестирование на коронавирусную инфекцию во Владимирской области имеет некоторую очередность, и до Петушинского района в последние три дня очередь не доходила - там не выявлялись новые зараженные. И вдруг количество новых случаев в Петушинском районе за сутки - чуть ли не две трети от общего числа случаев в области. Как будто протестировали все накопленные пробы за несколько дней.

Всего во Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 78 новых случаев заболевания. Они распределились так:

57 сл. в Петушинском районе,

12 сл. во Владимире,

3 сл. в Кольчугино,

2 сл. в Муромском районе,

2 сл. в Суздальском районе,

1 сл. в Ковровском районе,

1 сл. в Гусь-Хрустальном районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1079 случаев заболевания, они распределены так: 265 сл. в Петушинском районе, 175 сл. в г. Владимире, 109 сл. в Гусь-Хрустальном, 107 сл. в о. Муром, 106 сл. в Ковровском районе, 75 сл. в Александровском районе, 64 сл. в Кольчугинском районе, 37 сл. в Судогодском районе, 35 сл. в Юрьев-Польском районе, 32 сл. в Собинском районе, 26 сл. в Киржачском районе, 13 сл. в Суздальском районе, 12 сл. в Меленках, 9 сл. в Камешково, 5 сл. в г. Радужном, 4 сл. в Вязниках, 4 сл. в Гороховецком районе, 1 сл. в Селивановском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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