Владимирская область присоединилась к всероссийскому фотопроекту «75 правил жизни победителей»

7 Май 2020 2020-05-07T10:19:50+03:00

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В преддверии 75-летия Победы Владимирская область подключилась к всероссийскому патриотическому фотопроекту «75 правил жизни победителей». На улицах Владимира появились билборды с фотопортретами ветеранов, обращающихся к землякам с посланиями.

«Это рассказ героев об их достижениях в обычной жизни, жизни после войны – здесь и сейчас.Мы хотим раскрыть людям секрет долголетия, простого человеческого счастья, основанного на любви к Родине. Каждый человек того времени – это уникальная история, про которую мы обязаны рассказать всему миру», – рассказал заместителя руководителя Исполкома ОНФ Артем Бичаев.

Во Владимире героями проекта стали Николай Щелконогов, Борис Павлов, Михаил Коншин. Снимал ветеранов-владимирцев для проекта известный в городе фотограф Вадим Пакулин.

94-летний Николай Матвеевич Щелконогов:«Бывало, до такой степени переохлаждались, что пошевелиться не могли, но никогда не болели!»

Блокадник Михаил Сергеевич Коншин обращается к жителям Владимира со своим жизненным кредо: «Никогда не унывать и быть оптимистом».

Главный девиз 92-летнего ветерана ВОВ Бориса Николаевича Павлова: «Всю жизнь служить Родине».

ИСТОЧНИК KP.RU