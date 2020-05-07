Больше 11 тысяч поздравительных открыток от президента получат ветераны Владимирской области

7 Май 2020 2020-05-07T09:54:42+03:00

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До 8 мая сотрудники Почты по Владимирской области доставят ветеранам 11558 персональных поздравлений от президента с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

На лицевой стороне поздравительной открытки размещены кадры фотохроники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На оборотной стороне – фрагмент фотографии Ситникова «Салют на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне».

Основная задача владимирских почтовиков – вручить поздравления всем получателям без исключения. Если в основной период доставки почтальон не застанет ветерана дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно предлагать ветерану доставку с согласованием даты и времени. Если окажется, что получатель переехал, сотрудники владимирской почты выяснят его новый адрес и перенаправят письмо.

ИСТОЧНИК KP.RU