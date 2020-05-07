Владимирские актрисы читают детям о войне
6 мая прошла международная акция «Читаем детям о войне».
В этом году впервые акция прошла в режиме online. Библиотеке для детей и молодёжи в проведении акции помогли артистки Владимирского областного театра кукол Марина Вахтанина и Елена Тюрина.
Они прочитали главы из повести Эллы Фоняковой «Хлеб той зимы». Повесть посвящена блокаде Ленинграда, с которой совпало детство автора. Впервые она была напечатана в Новосибирске в 1970 году, книга неоднократно переиздавалась, была переведена на несколько языков. Повествование ведётся от лица первоклассницы Лены, война глазами ребенка!
Ролики акции размещены на официальном сайт библиотеки, в группе ВКонтакте и Фейсбук.
ИСТОЧНИК KP.RU