Владимирские актрисы читают детям о войне

7 Май 2020 2020-05-07T09:24:27+03:00

Акция прошла уже в 11-й раз

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6 мая прошла международная акция «Читаем детям о войне».

В этом году впервые акция прошла в режиме online. Библиотеке для детей и молодёжи в проведении акции помогли артистки Владимирского областного театра кукол Марина Вахтанина и Елена Тюрина.

Они прочитали главы из повести Эллы Фоняковой «Хлеб той зимы». Повесть посвящена блокаде Ленинграда, с которой совпало детство автора. Впервые она была напечатана в Новосибирске в 1970 году, книга неоднократно переиздавалась, была переведена на несколько языков. Повествование ведётся от лица первоклассницы Лены, война глазами ребенка!

Ролики акции размещены на официальном сайт библиотеки, в группе ВКонтакте и Фейсбук.

ИСТОЧНИК KP.RU