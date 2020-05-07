На остановках во Владимире появились кадры и цитаты из военных фильмов

7 Май 2020 2020-05-07T09:14:43+03:00

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9 мая мы отметим юбилей Победы в Великой Отечественной войне. И хотя во Владимире, как и по всей стране, в этот день не будет парада, областную столицу украсили к празднику.

На городских улицах и площадях установлены флаги российского триколора и георгиевской ленты. Флористы высадили десятки цветников и клумб, в том числе стилизованные к предстоящему юбилею. Один из самых больших цветников, расположенный на Садовой площади и занимающий почти 500 кв. метров, украшен двухметровой надписью «Победа!».

На остановках размещены банеры нескольких тематических проектов мэрии в честь Дня Победы. Так, 15 остановочных павильонов декорированы плакатами «Цитаты из военных фильмов». Проект представляет кадры и цитаты из широко известных фильмов «А зори здесь тихие», «Баллада о солдате», «Белорусский вокзал», «В бой идут одни старики», «Офицеры» и других произведений, ставших классикой отечественного кинематографа.

ИСТОЧНИК KP.RU