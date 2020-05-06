Во Владимирской области хотят перенести начало купального сезона

6 Май 2020 2020-05-06T17:56:08+03:00

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Традиционно купальный сезон в регионе стартует 1 июня. Однако в этом году, как рассказал Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области Игорь Богомазов, органам местного самоуправления Владимирской области рекомендовано перенести срок открытия купального сезона с 1 июня на более позднее время. Это связано с эпидемией коронавируса и точную дату, после которой можно будет плавать, пока назвать не могут. А вот дата открытия навигации маломерных судов определена – 11 июня. До этого времени за выход на воду на лодках и катерках предусмотрен штраф от 10 000 до 15 000 рублей. Кстати, с начала года на реках и озерах Владимирской области утонули два человека, в том числе один ребенок. Спасти удалось тоже двоих – взрослого и малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU