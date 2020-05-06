2020-05-06T17:49:07+03:00
Происшествия

Ковровский лихач, сбивший двух детей, отправится под суд

Он сел за руль пьяным
Ирина Мальцева
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Авария, закончившаяся смертью двух подростков, произошла 4 сентября прошлого года в поселке Мелехово. Двадцатитрехлетний ковровчанин на «БМВ» ехал со стороны деревни Сенинские Дворики в сторону Коврова, но, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному разметкой и знаками, он не снизил скорость, а пересек сплошную линию разметки и выехал на полосу встречного движения. Не обратив внимание на остановившийся автомобиль, пропускавший пешеходов, он, двигаясь с превышением допустимой скорости – более 91 км/ч, он сбил тринадцатилетних мальчика и девочку. Они погибли. Ковровчанин находится под стражей, на его личное имущество наложен арест, вину он признал частично. Рассматривать его дело будет Ковровский городской суд .куда оно уже направлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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