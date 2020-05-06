2020-05-06T16:34:46+03:00
Происшествия

Меленковцы несколько месяцев грабили дачу и попались, уснув там

Незваную гостью обнаружила приехавшая хозяйка
Ирина Мальцева
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В конце апреля владелица дома в одной из деревень Меленковского района приехала к себе и обнаружила в собственном доме спящую незнакомку. Также хозяйка заметила пропажу хранившихся там вещей и инструментов и обратилась в полицию. Проснувшаяся незваная гостья попыталась сбежать, но ее задержали приехавшие полицейские. Как рассказала тридцатисемилетняя подозреваемая, с февраля вместе с сорокасемилетним гражданским мужем она не раз забиралась в этот дом. Вместе они похитили телевизионную приставку, бензиновый триммер, велосипед, мотоблок, садовый инструмент и другие вещи. В очередной раз женщина явилась за добычей пьяной, прилегла отдохнуть и уснула. Как рассказали в областном УМВД, в общей сложности парочка утащила добра на тринадцать тысяч рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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