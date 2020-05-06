Во Владимире оштрафовали шестнадцать жителей

6 Май 2020 2020-05-06T16:12:18+03:00

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В апреле Фрунзенский районный суд рассмотрел шестнадцать дел об административных правонарушениях о нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Жители Доброго отошли более чем на пятьсот метров от места фактического проживания без уважительных причин. За эту несанкционированную прогулку им придется заплатить по тысяче рублей. Не исключено, что оштрафованных в ближайшее время будет больше. В соцсетях горожанка поделилась рассказом о том, как ее остановили и составили протокол за пробежку ранним утром в одиночестве. На первый раз ограничились предупредждением, но сказали, что в следующий раз ей грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU