Во Владимирской области проверят, как власти поддерживали бизнес

6 Май 2020 2020-05-06T15:06:48+03:00

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Прокурору Владимирский области поручено проверить информацию о неоказании органами власти помощи предпринимателям в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Информация о ненадлежащей работе чиновников по предоставлению бизнесу мер поддержки сразу нескольких регионов, в том числе и Владимирской области, появилась в Генеральной прокуратуре. Также вопросы возникли к Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского края, Вологодской, Иркутской и Ярославской областей. Прокурорам предстоит провести тщательный анализ ситуаций, а при необходимости мерами прокурорского реагирования обеспечить соблюдение прав хозяйствующих субъектов. Ход и результаты прокурорских проверок в Генеральной прокуратуре Российской Федерации поставлены на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU