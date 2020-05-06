Карантин в Кольчугино с 7 мая 2020: что теперь запрещено в городе

6 Май 2020 2020-05-06T15:21:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот уж точно неожиданная новость — Кольчугино переводят на режим карантина. Неожиданно, так как за последние сутки здесь было зарегистрировано всего два новых случая, а за все время в районе заболели коронавирусом 61 человек.

Тем не менее, главный государственный санитарный врач по 33 региону постановил - карантин в Кольчугино с 7 мая необходим. Он начнется с 0 часов. Это означает, что запрещен въезд в город и выезд из него, за исключением ряда случаев (для тех, чья работа связана с перевозками, а также спецслужб). Передвигаться по городу можно только при наличии цифрового пропуска, а также паспорта. Пропуска выдают только для тех, кому необходимо работать, а также тем, кто заботится об одиноких пожилых родственниках. Допуск на территорию с особым режимом, в том числе въезд и выезд осуществляется через специально оборудованный КПП. При этом водители и пассажиры обязаны пройти обязательную бесконтактную термометрию. При выявлении у них температуры 37 градусов и выше или признаков простуды (кашель и др.), людей могут изолировать и отправить на лечение.

Также в Кольчугино под запрет попадают и дачи. А передвижение на личном транспорте разрешается лишь в особых случаях. Следить за порядком поручено полиции и Росгвардии. Кстати, в Петушинском районе введение карантина не сильно повлияло на сознательность граждан. Многие люди писали в соцсетях, что местное население даже умудряется ездить на заработки в Московскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU