2020-05-06T14:30:29+03:00
Происшествия

Во Владимире внучка забила до смерти воспитавшую ее бабушку

Пожилая женщина долго терпела издевательства и не просила о помощи
Ирина Мальцева
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Тридцатичетырехлетнюю жительницу Владимира с десяти лет воспитывала бабушка, забравшая к себе внучку после того, как ее мать умерла. Пожилая горожанка вырастила девочку, сумела дать ей высшее образование. В последние годы женщина вновь поселилась с бабушкой, не работала, пила, жила на бабушкину пенсию. Часто она избивала вырастившую ее старушку, требуя денег и обвиняя в неустроенности своей жизни. По данным следствия, бабушка терпела побои и издевательства внучки и не обращалась за помощью в полицию. А 24 августа прошлого года выросшая внучка, расставшись с приятелем, выпила и вновь поругалась с пенсионеркой, избила ее, в том числе несколько раз ударив по голове. Вечером она снова избила бабушку. Восьмидесятидвухлетней женщине стало плохо, при помощи соседей ей удалось вызвать скорую, 26 августа она умерла в реанимации городской больницы от полученных травм. В том числе у нее была гематома в области головы. Избивавшая бабушку владимирка арестована, ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Свою вину она признала частично. Теперь решать судьбу женщины будет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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