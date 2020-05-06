2020-05-06T14:19:41+03:00
Общество

Владимирские детдома перешли на круглосуточный режим работы

Девять учреждений работают в таком режиме с 1 мая
Ирина Мальцева
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

На закрытый круглосуточный режим работы в регионе 9 государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Переведены Владимирский детский дом им.К.Либкнехта, Камешковский детский дом, Карабановский детский дом, Лухтоновскую специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат, Ляховский детский дом, Муромский детский дом, Покровский детский дом, Суздальский специальный (коррекционный) детский дом и Центр содействия семейному воспитанию и постинтернатного сопровождения. Всего в них живут 260 ребят и работают 446 человек. Теперь сотрудники будут бессменно трудиться по 14 дней. У новой смены будут брать анализ на коронавирус. Сколько будет длиться такая мера – неизвестно, но в областной администрации обещают, что в течение всего периода работы в закрытом круглосуточном периоде будет обеспечено постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья воспитанников и работников учреждений, в том числе при необходимости будут привлекаться узкие специалисты. Дополнительные средства - более трех с половиной миллионов рублей - направлено на выплату зарплаты в повышенном размере и надбавок сотрудникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также на питание работников, закупку средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств. Напомним, в таком же режиме сейчас работают и социальные учреждения, где постоянно живут пожилые люди и инвалиды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Меленковцы несколько месяцев грабили дачу и попались, уснув там
Во Владимире оштрафовали шестнадцать жителей
ВТБ ускоряет работу с обращениями клиентов с помощью роботов
ВТБ Лизинг финансирует оснащение нового цеха ГК ФАРМАСИНТЕЗ в Тюмени
Во Владимирской области проверят, как власти поддерживали бизнес
Карантин в Кольчугино с 7 мая 2020: что теперь запрещено в городе
Во Владимире внучка забила до смерти воспитавшую ее бабушку
Владимирские детдома перешли на круглосуточный режим работы
Больше 21 тысячи ветеранов Владимирской области получили выплаты к юбилею Победы
Работники владимирских детдомов получат по 20 тысяч рублей
Владимиро-Суздальский музей-заповедник поможет отыскать фото погибших на войне солдат
Спортсменки Владимирской области заняли призовые места на международных онлайн-соревнованиях по пара пауэрлифтингу
Владимирский биатлонист Алексей Слепов приглашает на онлайн-тренировку
Во Владимирской области появилась круглосуточная "горячая линия" для медработников
«Ростелеком» запустил онлайн-викторину «История Победы»
Житель Костерево обокрал свою мать и еще семь местных жителей