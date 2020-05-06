Владимирские детдома перешли на круглосуточный режим работы

6 Май 2020 2020-05-06T14:19:41+03:00

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На закрытый круглосуточный режим работы в регионе 9 государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Переведены Владимирский детский дом им.К.Либкнехта, Камешковский детский дом, Карабановский детский дом, Лухтоновскую специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат, Ляховский детский дом, Муромский детский дом, Покровский детский дом, Суздальский специальный (коррекционный) детский дом и Центр содействия семейному воспитанию и постинтернатного сопровождения. Всего в них живут 260 ребят и работают 446 человек. Теперь сотрудники будут бессменно трудиться по 14 дней. У новой смены будут брать анализ на коронавирус. Сколько будет длиться такая мера – неизвестно, но в областной администрации обещают, что в течение всего периода работы в закрытом круглосуточном периоде будет обеспечено постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья воспитанников и работников учреждений, в том числе при необходимости будут привлекаться узкие специалисты. Дополнительные средства - более трех с половиной миллионов рублей - направлено на выплату зарплаты в повышенном размере и надбавок сотрудникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также на питание работников, закупку средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств. Напомним, в таком же режиме сейчас работают и социальные учреждения, где постоянно живут пожилые люди и инвалиды.

ИСТОЧНИК KP.RU