Больше 21 тысячи ветеранов Владимирской области получили выплаты к юбилею Победы

6 Май 2020 2020-05-06T13:47:24+03:00

Ветераны получили по 50 или 75 тысяч рублей

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ОБластное отделение Пенсионного фонда завершило единовременную выплату ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы.

75 тысяч рублей были выплачены ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в области (их насчитывается 12 127 человек): инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и войны с Японией, вдовам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Также выплаты в размере 50 тысяч рублей получили труженики тыла, работавшие в годы Великой Отечественной войны. Их во Владимирской области проживает 8 973 человека.

Назначение выплат прошло беззаявительно. Вместе с единовременной выплатой ветеранам также предоставлена ежегодная выплата в размере 10 тысяч рублей. Она положена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, принимавшим непосредственное участие в событиях 1941–1945 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU