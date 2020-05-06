2020-05-06T13:41:21+03:00
Общество

Работники владимирских детдомов получат по 20 тысяч рублей

Об этом написал на своей странице ВКонтакте губернатор Владимир Сипягин
Виктория СУХОВА
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Глава региона сегодня подписал указ о назначении выплат в размере 20 тысяч рублей за особые условия труда работникам госучреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Об этом Владимир Сипягин рассказал на своей странице ВКонтакте:

- У нас в области 9 подобных учреждений, работающих круглосуточно в закрытом режиме. Люди сейчас трудятся там вахтами по 14 дней, днюют и ночуют на работе, не видятся с семьями. Такой график - насущная необходимость. Он позволяет сократить до минимума внешние контакты, а значит, и возможность проникновения инфекции в учреждения. Цель - обезопасить воспитанников интернатов и детских домов, - написал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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