Владимиро-Суздальский музей-заповедник поможет отыскать фото погибших на войне солдат

6 Май 2020 2020-05-06T13:32:37+03:00

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Владимиро-Суздальский музей-заповедник поддержал инициативу Поискового движения России и Музея Победы.

В фондах музея-заповедника хранится немало портретов военных лет. Имена некоторых героев установлены, равно как и известны подробности их жизни и подвига. Но часть портретов до сих пор остается безымянной, о многих героях хотелось бы узнать больше.

В мае музей будет публиковать портреты в двух рубриках: «Судьба солдата известна» и «Судьба солдата неизвестна». В музее надеются, что родственники тех воинов, чьи имена не удалось выяснить, узнают своих близких. Музей-заповедник с удовольствием предоставит качественные копии изображений.

Всем, кто узнал своих родственников или может рассказать подробности их жизни, музей предлагает написать, воспользовавшись формой обратной связи на странице проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU