Спортсменки Владимирской области заняли призовые места на международных онлайн-соревнованиях по пара пауэрлифтингу

6 Май 2020 2020-05-06T13:19:09+03:00

Онлайн-турнир проходил с 3 по 17 апреля

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Представительницы Владимирской области Вера Муратова и Анастасия Мамадамирова выиграли золотую и серебряную медали соответственно на международных онлайн-соревнованиях по пара пауэрлифтингу Raise the Bar Together («Поднимем штангу вместе») для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Вера Муратова, выступавшая в весовой категории «79 кг», показала результат 122, 14. Результат Анастасии Мамадамировой в весовой категории «50 кг» - 108.10.

Наши землячки обошли соперниц из Казахстана, Индонезии и Колумбии.

World Para Powerlifting впервые провел подобные соревнования в формате онлайн.

Отметим то, что соревнования являются неофициальными и не дают возможности улучшить свой рейтинг для Паралимпийских игр Токио или любого другого соревнования WPPO, или предоставить возможность достичь минимального стандарта квалификации.

ИСТОЧНИК KP.RU