Спортсменки Владимирской области заняли призовые места на международных онлайн-соревнованиях по пара пауэрлифтингу
Представительницы Владимирской области Вера Муратова и Анастасия Мамадамирова выиграли золотую и серебряную медали соответственно на международных онлайн-соревнованиях по пара пауэрлифтингу Raise the Bar Together («Поднимем штангу вместе») для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).
Вера Муратова, выступавшая в весовой категории «79 кг», показала результат 122, 14. Результат Анастасии Мамадамировой в весовой категории «50 кг» - 108.10.
Наши землячки обошли соперниц из Казахстана, Индонезии и Колумбии.
World Para Powerlifting впервые провел подобные соревнования в формате онлайн.
Отметим то, что соревнования являются неофициальными и не дают возможности улучшить свой рейтинг для Паралимпийских игр Токио или любого другого соревнования WPPO, или предоставить возможность достичь минимального стандарта квалификации.
ИСТОЧНИК KP.RU