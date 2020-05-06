Владимирский биатлонист Алексей Слепов приглашает на онлайн-тренировку
Она состоится сегодня в 16 часов
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Сегодня, 6 мая, в 16.00 пройдет онлайн-тренировка с владимирским спортсменом, трехкратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом России и обладателем Кубка IBU Алексеем Слеповым.
Помогать ему будет главныи тренер ProBIathlon Константин Перевощиков.
- Что для этого нужно - находиться дома , иногда ноги вставлять под диван , еще стул пригодится (для отжимании и пресса ) и бутылка воды (1,5л -5л), - написал в своем инстаграме Алексей.
Тренировка пройдет в прямом эфире в профиле Алексея в инстаграме.
ИСТОЧНИК KP.RU