2020-05-06T13:12:38+03:00
Спорт

Владимирский биатлонист Алексей Слепов приглашает на онлайн-тренировку

Она состоится сегодня в 16 часов
Виктория СУХОВА
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Сегодня, 6 мая, в 16.00 пройдет онлайн-тренировка с владимирским спортсменом, трехкратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом России и обладателем Кубка IBU Алексеем Слеповым.

Помогать ему будет главныи тренер ProBIathlon Константин Перевощиков.

- Что для этого нужно - находиться дома , иногда ноги вставлять под диван , еще стул пригодится (для отжимании и пресса ) и бутылка воды (1,5л -5л), - написал в своем инстаграме Алексей.

Тренировка пройдет в прямом эфире в профиле Алексея в инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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