2020-05-06T11:46:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимирской области появилась круглосуточная "горячая линия" для медработников

Она начала работать с 6 мая
Алексей СУХОВ
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Позвонив по телефону "горячей линии" 8(800)707-19-55, медицинские работники из Владимирской области могут сообщить о возникающих проблемах на местах, в том числе по теме Covid-19. "Горячая линия" начала работать с 6 мая в круглосуточном режиме.

Как сообщил директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв, организация "горячей линии" поможет повысить эффективность управления и оперативность реагирования на возникающие проблемы за счёт улучшения обратной связи с учреждениями здравоохранения. Кроме того, работает круглосуточная "горячая линия" департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8(800)707-42-52, куда также можно обратиться по существу возникающих вопросов.

Скорее всего, новая "горячая линия" появилась после скандала в Александровской ЦРБ. Врач из этой больницы выложила в инстаграме снимки обожженного лица, якобы появившиеся после обработки средств индивидуальной защиты хлоркой. Так это или нет, предстоит выяснить следователям регионального Следкома, которые сейчас проводят доследственную проверку по этой истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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