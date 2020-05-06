Житель Костерево обокрал свою мать и еще семь местных жителей

6 Май 2020 2020-05-06T11:42:14+03:00

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Тридцатитрехлетний и уже судимый житель Костерево в прошлого года с помощью металлического прута сломал запор на дверях дома в Костерево и похитил оттуда электроинструменты. С марта по сентябрь прошлого года он преимущественно ночью пробирался на чужие участки, сараи и в гаражи и сараи, похищал электрические инструменты, бензогенератор, металлические изделия. У своей матери он похитил два телевизора и денежные средства с банковской карты. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, следствием установлена причастность фигуранта к восьми эпизодам противоправной деятельности. Свою вину мужчина полностью признал, дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU