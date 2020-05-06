Жительнице Владимира вместо купленного телефона пришла коробка с ножом

6 Май 2020 2020-05-06T11:11:53+03:00

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В марте текущего года в полицию обратилась жительница города Владимира. Она сообщила, что в начале марта ее дочь нашла объявление в социальных сетях о продаже телефона. Дочь договорилась встретиться с продавцом на вокзале в городе Орехово-Зуево. Однако девушка, которая продавала товар, на встречу не пришла, так как якобы покупательница приехала не в то время. По данным УМВД, девушки так и не встретились, но договорились в сообщениях об отправке телефона почтой.

Получив трек-номер почтового отправления, мать и дочь внесли платеж и забрали посылку, в которой оказались коробка и стекло от телефона, листы бумаги и перочинный нож.

Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей.

Продавцом оказалась вовсе не девушка, а 20-летний студент нижегородского техникума, который создал страницу в соцсетях. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU