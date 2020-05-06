В Александрове оштрафовали первого нарушителя карантина

6 Май 2020 2020-05-06T11:03:53+03:00

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Постановлением главного государственного санитарного врача в Александровском и Киржачском районах пятидесятичетырехлетнему мужчине было предписано находиться дома в режиме изоляции в течение четырнадцати дней, поскольку он был в контакте с заболевшим коронавирусной инфекцией. Но горожанин, просидев неделю дома, нарушил требования, выйдя покурить у подъезда. В результате на него составили протокол и суд признал его виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В результате перекур обошелся александровцу в пятнадцать тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU