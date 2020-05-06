Владимирцев зовут из самоизоляции к звездам

6 Май 2020 2020-05-06T10:34:50+03:00

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Пока мы не можем выйти не только в открытый космос, но даже толком на улицу из своих квартир. Но это не повод забыть о звездах. 7 мая владимирский информационный центр по атомной энергии ИЦАЭ проведет интервью про интересные и редкие небесные явления с ученым в формате Public talk в рамках проекта «Наука онлайн».

На вопросы ведущего ответит Дмитрий Эпштейн, кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН. Он расскажет, как правильно смотреть в ночное небо, чтобы заметить необычное, какие оптические приборы можно использовать и как быть, если у вас нет телескопа. И если самоизоляция все-таки кончится - что нам может показать небо в ближайшее время?

Онлайн-трансляция начнётся 7 мая в 16:00 в группе «ИЦАЭ Владимира» ВКонтакте. Все желающие смогут задать свои вопросы спикеру в комментариях к посту.

ИСТОЧНИК KP.RU