Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 6 мая 2020 превысило 1000 человек

6 Май 2020 2020-05-06T10:07:14+03:00

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Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области по данным на утро 6 мая составило 1001 человек. За сутки лабораторно подтверждено 57 новых случаев заболевания. Уже второй день ни одного нового случая не выявлено в Петушинском районе - то ли эффективно сработали карантинные меры, то ли до проб, взятых у жителей Петушинского района, еще не дошла очередь в лабораториях.

Новые случаи заболевания распределились так:

14 сл. в округе Муром,

13 сл. в Ковровском районе,

12 сл. во Владимире,

4 сл. в Гусь-Хрустальном,

2 сл. в Александровском районе,

2 сл. в Судогодском районе,

2 сл. в Кольчугино,

1 сл. в Селиваново,

1 сл. в Суздальском районе,

4 сл. в Камешковском районе,

1 сл. в Юрьев-Польском районе,

1 сл. в Гороховецком районе.

Карта заболеваемости во Владимирской области выглядит так: 208 сл. в Петушинском районе, 163 сл. в г. Владимире, 108 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 105 сл. в о. Муром, 105 сл. в Ковровском районе, 75 сл. в Александровском районе, 61 сл. в Кольчугинском районе, 37 сл. в Судогодском районе, 35 сл. в Юрьев-Польском районе, 32 сл. в Собинском районе, 26 сл. в Киржачском районе, 12 сл. в Меленках, 11 сл. в Суздальском районе, 9 сл. в Камешково, 5 сл. в г. Радужном, 4 сл. в Вязниках, 4 сл. в Гороховецком районе, 1 сл. в Селивановском районе.

По данным сайта Стопкоронавирус.РФ, во Владимирской области 12 человек умерли, 43 - выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU