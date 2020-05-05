В День Победы владимирцы смогут посмотреть моноспектакль «Миль пардон»

5 Май 2020 2020-05-05T17:28:51+03:00

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9 мая в 16 часов на сайте Владимирской областной научной библиотеки и на официальных страницах в соцсетях состоится трансляция моноспектакля Евгения Думнова «Миль пардон» по мотивам рассказов Андрея Платонова, Василия Шукшина и Виктора Астафьева.

Показ приурочен к 75-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне.

Спектакль «Миль пардон» – участник и лауреат нескольких всероссийских театральных фестивалей.

Постановка «Думнов-Театр» – авторского проекта владимирского актёра Евгения Думнова, который реализует совместно с различными режиссёрами свои идеи и сольные проекты – моноспектакли и чтецкие программы, участвует в постановках театральных коллективов Владимира и Вологды. На его счету уже не один десяток постановок, участие во всероссийских фестивалях, гастроли по стране и обмен спектаклями с любительскими театрами других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU