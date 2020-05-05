2020-05-05T15:41:37+03:00
Общество

За неделю в магазинах Владимирской области подорожали овощи и крупа

А также сосиски и конфеты
Виктория СУХОВА
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Владимирстат продолжает следить за ценами в магазинах региона.

За период с 20 по 27 апреля больше всего подорожали: картофель, лук, морковь, огурцы, помидоры, яблоки, рис, гречка, сосиски, конфеты. Подорожание поизошло в пределах 5-10 процентов.

Незначительно подешевели перед майскими праздниками куриные яйца (-2,2%), куриное мясо (-1,9%) и подсолнечное масло (-1,2%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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