За неделю в магазинах Владимирской области подорожали овощи и крупа

5 Май 2020 2020-05-05T15:41:37+03:00

А также сосиски и конфеты

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Владимирстат продолжает следить за ценами в магазинах региона.

За период с 20 по 27 апреля больше всего подорожали: картофель, лук, морковь, огурцы, помидоры, яблоки, рис, гречка, сосиски, конфеты. Подорожание поизошло в пределах 5-10 процентов.

Незначительно подешевели перед майскими праздниками куриные яйца (-2,2%), куриное мясо (-1,9%) и подсолнечное масло (-1,2%).

ИСТОЧНИК KP.RU