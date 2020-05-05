На Владимирскую область надвигается гроза и сильный ветер

5 Май 2020 2020-05-05T15:25:45+03:00

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По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во Владимирской области днём и вечером 5 мая ожидаются неблагоприятные погодные явления: дождь, гроза и усиление порывов юго-восточного ветра до 15-17 м/с.

Такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.

Проявляйте осторожность. При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU