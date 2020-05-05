2020-05-05T15:25:45+03:00
Происшествия

На Владимирскую область надвигается гроза и сильный ветер

Порывы ветра могут достигать 15-17 м/с
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во Владимирской области днём и вечером 5 мая ожидаются неблагоприятные погодные явления: дождь, гроза и усиление порывов юго-восточного ветра до 15-17 м/с.

Такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.

Проявляйте осторожность. При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За неделю в магазинах Владимирской области подорожали овощи и крупа
На Владимирскую область надвигается гроза и сильный ветер
Команда из Владимирской области стала победителем онлайн-квеста «Дорогами героев»
В Мелехово сгорело три хозпостройки
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 5 мая 2020: 48 новых случаев за сутки
В Гусь-Хрустальном предлагают установить памятник граненому стакану
Житель Коврова украл мобильный телефон из подсобки магазина
9 мая владимирцы поддержат акцию "Бессмертный полк" из окон и с балконов своих домов
В Петушинском районе на пожаре в дачном доме погиб человек
На 9 мая во Владимире установят турникеты у Вечного огня
Во Владимирской области сократили размер выплат семьям, прожившим в браке 50 и более лет
Во Владимирской области принят региональный закон о Знамени Победы
Во Владимирской области в рамках акции "Георгиевская ленточка" раздадут сто тысяч ленточек
Ко Дню Победы во Владимирской области состоятся виртуальные "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ"