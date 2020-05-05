2020-05-05T13:29:19+03:00
Общество

Команда из Владимирской области стала победителем онлайн-квеста «Дорогами героев»

Масштабный проект объединил более полутора тысяч детей по всей России
Виктория СУХОВА
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Всероссийский проект, приуроченный к 75-летию Великой Победы, стартовал 20 апреля. В нем приняли участие ребята из всех 85 регионов страны, объединившись в 320 команд от трех до пяти человек.

В течение 10 дней свыше 1550 ребят искали информацию, отвечали на вопросы, создавали арт-объекты, чтобы познакомиться с военной историей городов-героев. Каждое утро они получали задания, которые сообща выполняли, не выходя из дома.

- Мы изучили историю Брестской крепости и создавали свои крепости из самых разных материалов. Или же знакомились с малоизвестными героями из Мурманска, – поделилась ученица из города Ишимбай Анастасия Третьякова.

Победителями онлайн-квеста признана команда «Давай с тобой поговорим...» из Владимирской области, набравшая 60 баллов. Каждый из участников получил сертификаты на 4 онлайн-занятия в художественной студии «Дело в руки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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