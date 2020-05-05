Команда из Владимирской области стала победителем онлайн-квеста «Дорогами героев»
Всероссийский проект, приуроченный к 75-летию Великой Победы, стартовал 20 апреля. В нем приняли участие ребята из всех 85 регионов страны, объединившись в 320 команд от трех до пяти человек.
В течение 10 дней свыше 1550 ребят искали информацию, отвечали на вопросы, создавали арт-объекты, чтобы познакомиться с военной историей городов-героев. Каждое утро они получали задания, которые сообща выполняли, не выходя из дома.
- Мы изучили историю Брестской крепости и создавали свои крепости из самых разных материалов. Или же знакомились с малоизвестными героями из Мурманска, – поделилась ученица из города Ишимбай Анастасия Третьякова.
Победителями онлайн-квеста признана команда «Давай с тобой поговорим...» из Владимирской области, набравшая 60 баллов. Каждый из участников получил сертификаты на 4 онлайн-занятия в художественной студии «Дело в руки».
ИСТОЧНИК KP.RU