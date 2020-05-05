2020-05-05T13:24:50+03:00
Происшествия

В Мелехово сгорело три хозпостройки

Пострадавших нет
Виктория СУХОВА
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фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской областифото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области
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4 мая в 23.07 в поселке Мелехово произошел крупный пожар. На ул. Лесная, 11 загорелись хозпостройки. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона.

- Из-за того, что в хозпостройках хранились горючие материалы, огонь быстро распространялся и угрожал рядом стоящим жилым домам, - рассазали в областном управлении МЧС.

Пожарные не допустили распространения огня на жилые дома и ликвидировали пожар. В результате пожара сгорело 3 строения на общей площади 177 кв. м. Пострадавших нет.

К ликвидации последствий пожара привлекались 4 единицы техники, 14 человек.

Как выяснили дознаватели, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке в одной из построек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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