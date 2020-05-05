В Мелехово сгорело три хозпостройки
4 мая в 23.07 в поселке Мелехово произошел крупный пожар. На ул. Лесная, 11 загорелись хозпостройки. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона.
- Из-за того, что в хозпостройках хранились горючие материалы, огонь быстро распространялся и угрожал рядом стоящим жилым домам, - рассазали в областном управлении МЧС.
Пожарные не допустили распространения огня на жилые дома и ликвидировали пожар. В результате пожара сгорело 3 строения на общей площади 177 кв. м. Пострадавших нет.
К ликвидации последствий пожара привлекались 4 единицы техники, 14 человек.
Как выяснили дознаватели, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке в одной из построек.
ИСТОЧНИК KP.RU