Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 5 мая 2020: 48 новых случаев за сутки

5 Май 2020 2020-05-05T10:42:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 5 мая лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В лидерах, как и вчера, оказался Гусь-Хрустальный - там 15 случаев, на втором месте Владимир с 13 случаями. Также 5 случаев в Муромском, 5 - в Ковровском, 3 - в Собинском, 2 - в Суздальском, 2 - в Камешковском, 1 - в Юрьев-Польском, 1 - в Александровском, 1 - в Судогодском районах.

Всего во Владимирской области зарегистрировано 944 случая заболевания. Больше всего заболевших в Петушинском районе (208), во Владимире (151), в Гусь-Хрустальном (104). В Муроме - 92 случая, 91 случай в Ковровском, 73 - в Александровском, 59 - в Кольчугинском, 35 - в Судогодском, 34 - в Юрьев-Польском, 32 - в Собинском, 26 - в Киржачском, 12 - в Меленках, 10 - в Суздальском, 5 - в Радужном, 4 - в Вязниках 5 - в Камешково, 3 - в Гороховецком районах.

ИСТОЧНИК KP.RU