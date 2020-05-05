В Гусь-Хрустальном предлагают установить памятник граненому стакану

5 Май 2020 2020-05-05T10:27:43+03:00

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Продолжаетя конкурс в рамках проекта "Культурный след". Прием заявок продлили до 16 мая. От Владимирской области уже заявлено восемь арт-объектов. Подробнее обо всех памятниках мы писали здесь.

Появился один новый - памятник граненому стакану. Автор проекта пишет, что "нужен небольшой памятник-фонтан: Гранёный стакан в подстаканнике. Можно ещё и ложечку. Из наклонённого стакана стекает в блюдце вода. Материал: бронза (или другой металл) и закаленное стекло(его могут изготовить прямо в Гусь-Хрустальном). В центре города есть никчемная клумба, на месте которой можно поставить этот памятник".

Центр города – традиционное место проведение городских праздников. Там можно проводить городское (областное, всероссийское) празднование Дня гранёного стакана.

Сейчас за проект проголосовало 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU