Житель Коврова украл мобильный телефон из подсобки магазина

5 Май 2020 2020-05-05T10:04:31+03:00

Он хотел его продать, а деньги потратить на свои нужды

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Вязниковские полицейские раскрыли кражу телефона из подсобного помещения магазина.

27 апреля в полицию обратился 48-летний житель Вязников, который рассказал, что у него украли сотовый телефон. Он пропал из кармана куртки, висевшей на дверце шкафчика в комнате для персонала магазина, в котором работает мужчина. Ущерб потерпевший оценил в 22 тысячи рублей.

Подозреваемым оказался 26-летний житель Коврова, ранее неоднократно судимый. Полицейские выяснили, что в Вязники мужчина приехал в гости к знакомому, по пути решил зайти в магазин.

- Войдя в магазин, он обратил внимание на дверь, ведущую в подсобное помещение. Рядом никого не оказалось, и молодой человек решил войти и что-нибудь украсть. В подсобном помещении из кармана куртки он украл сотовый телефон. Мужчина планировал продать телефон, а деньги потратить на личные нужды, - рассказали в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".

Телефон полицейские вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU