9 мая владимирцы поддержат акцию "Бессмертный полк" из окон и с балконов своих домов

5 Май 2020 2020-05-05T08:09:13+03:00

Им предлагают показать портреты своих погибших на войне родственников

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9 мая жители Владимира станут участниками акции «Бессмертный полк» с учетом режима самоизоляции. Традиционное шествие состоится позже, решение будет принято на федеральном уровне.

Поэтому в День юбилея Победы владимирцы смогут поддержать акцию в формате, предложенном сопредседателем движения «Бессмертный полк России», легендарным народным артистом СССР Василием Лановым.

9 мая в 19.00 по телевизору, на радио, в интернете пройдет трансляция «минуты молчания» в память о погибших в Великой Отечественной войне. По предложению Василия Ланового, после минуты молчания все каналы одновременно начнут передавать песню «День Победы».

- Друзья, включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон, выгляните в окно, вспомните всех, кто защитил мир, пожертвовав собой, - сказал Василий Лановой на своей онлайн пресс-конференции.

Как сообщил координатор движения «Бессмертный полк России» во Владимирской области Кирилл Ковалев, акция пройдет во Владимире именно в таком формате.

ИСТОЧНИК KP.RU