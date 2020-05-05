9 мая владимирцы поддержат акцию "Бессмертный полк" из окон и с балконов своих домов
9 мая жители Владимира станут участниками акции «Бессмертный полк» с учетом режима самоизоляции. Традиционное шествие состоится позже, решение будет принято на федеральном уровне.
Поэтому в День юбилея Победы владимирцы смогут поддержать акцию в формате, предложенном сопредседателем движения «Бессмертный полк России», легендарным народным артистом СССР Василием Лановым.
9 мая в 19.00 по телевизору, на радио, в интернете пройдет трансляция «минуты молчания» в память о погибших в Великой Отечественной войне. По предложению Василия Ланового, после минуты молчания все каналы одновременно начнут передавать песню «День Победы».
- Друзья, включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон, выгляните в окно, вспомните всех, кто защитил мир, пожертвовав собой, - сказал Василий Лановой на своей онлайн пресс-конференции.
Как сообщил координатор движения «Бессмертный полк России» во Владимирской области Кирилл Ковалев, акция пройдет во Владимире именно в таком формате.
ИСТОЧНИК KP.RU