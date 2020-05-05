В Петушинском районе на пожаре в дачном доме погиб человек

5 Май 2020 2020-05-05T08:01:29+03:00

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4 мая около девяти часов вечера загорелся дачный дом в Петушинском районе, деревне Киржач, СНТ «Родник».

На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

- Из-за позднего вызова пожарных, по прибытии, огнём был охвачен практически весь дачный дом. Позже было установлено, что пожар возник на первом этаже из-за возгорания электронагревательного прибора. Соседи, увидев открытое горение из окон первого этажа, незамедлительно вызвали пожарных, проникли в дом и вынесли оттуда двух людей, - рассказали в областном управлении МЧС.

Пожарные потушили возгорание на площади 36 кв.м. и не дали огню распространиться на соседние хозяйственные постройки. Однако на пожаре один мужчина погиб, а его жена пострадала.

Основная рассматриваемая причина пожара - аварийный режим работы электросети или электроприбора.

Всего к тушению пожара привлекалось 4 человека, 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU