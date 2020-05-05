В Петушинском районе на пожаре в дачном доме погиб человек
4 мая около девяти часов вечера загорелся дачный дом в Петушинском районе, деревне Киржач, СНТ «Родник».
На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.
- Из-за позднего вызова пожарных, по прибытии, огнём был охвачен практически весь дачный дом. Позже было установлено, что пожар возник на первом этаже из-за возгорания электронагревательного прибора. Соседи, увидев открытое горение из окон первого этажа, незамедлительно вызвали пожарных, проникли в дом и вынесли оттуда двух людей, - рассказали в областном управлении МЧС.
Пожарные потушили возгорание на площади 36 кв.м. и не дали огню распространиться на соседние хозяйственные постройки. Однако на пожаре один мужчина погиб, а его жена пострадала.
Основная рассматриваемая причина пожара - аварийный режим работы электросети или электроприбора.
Всего к тушению пожара привлекалось 4 человека, 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU