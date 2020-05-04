На 9 мая во Владимире установят турникеты у Вечного огня

4 Май 2020 2020-05-04T17:10:45+03:00

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Празднование 9 мая из-за коронавируса в этом году пройдет в усеченном формате. Касается это и Владимира. В частности, отменен Парад Победы, а многие мероприятия пройдут онлайн.

Однако возложение цветов к Вечному огню на площади Победы и Огню Памяти на Князь-Владимирском кладбище отменять не стали. Правда, 9 мая подходы к ним будут ограничены турникетами, чтобы не создавать скопления людей. Впрочем, это может создасть скопления людей на подходе к площадкам.

Логично, что в итоге во Владимире к ветеранам в День Победы придут в гости, а не они сами отправятся на площадь Победы. Напомним, что в областном центре проживают 154 участника Великой Отечественной войны. 7 и 8 мая специальные артистические бригады объедут адреса ветеранов и выступят около их домов с персональными поздравлениями и песнями военных лет. А 9 мая к ветеранам в гости приедут военнослужащие и подразделения МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU